Dois policiais morrem em menos de 24 horas no Rio

Dois policiais militares foram mortos em confrontos em menos de 24 horas entre sábado e este domingo no Rio. Na madrugada deste domingo, 8, um sargento da PM, identificado como Tales, foi atingido por cinco tiros e morreu após uma abordagem nas proximidades da comunidade do Juramento. De acordo com informações do 41º Batalhão de Polícia Militar, onde ele trabalhava, Tales e outros PMs pediram que um carro em atitude suspeita parasse. Ao se aproximarem do veículo, os policiais foram atacados com tiros e uma granada. Tales chegou a ser levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha (Zona Norte), mas não resistiu.

Outros dois PMs ficaram feridos na ação e foram levados para a mesma unidade, mas não correm risco de morte. Um sargento identificado como Moraes foi atingido na mão por um dos disparos e foi transferido para o Hospital Central da PM, no bairro do Estácio (no Centro). Já o subtenente Maxuell se feriu com estilhaços de granada e já foi liberado.

O soldado Adson Nunes da Silva, lotado na Coordenadoria de Inteligência da Polícia Militar, foi morto por tiros e deixado neste sábado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O PM foi levado para o local por um carro não identificado. Policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) foram acionados. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Ainda sábado, três PMs foram feridos por disparos de armas de fogo em comunidades com Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). No Complexo do Alemão, na zona norte, PMs das UPPs da Fazendinha e de Nova Brasília saíram em patrulha por volta das 15h quando um deles foi baleado na cabeça. O PM foi levado para o Hospital Getúlio Vargas. O estado de saúde dele não foi divulgado. De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, não há informações sobre prisões ou apreensões de drogas e armas no local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já no Largo da Alvorada, na favela de Nova Brasília (pertencente ao Complexo do Alemão), um policial da Unidade de Polícia Pacificadora da comunidade levou um tiro de raspão no abdome durante um patrulhamento na madrugada deste sábado. Encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, o PM foi medicado e liberado.

Um último caso foi registrado no sábado no centro do Rio. Um policial pertencente à UPP do Morro da Providência se feriu com estilhaços de bala durante um confronto com homens armados na comunidade. Elias da Silva Nepomuceno, de 34 anos, foi atingido no pescoço e foi atendido no Hospital Souza Aguiar, no Centro. Logo depois, o PM foi encaminhado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio. O estado de saúde do PM é estável. Nenhum suspeito foi preso.