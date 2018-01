Dois presos são decapitados durante rebelião no Paraná Dois presos foram decapitados na Penitenciária Estadual de Cascavel (PEC), em Cascavel, Região Oeste do estado do Paraná, onde os detentos fazem uma rebelião desde 7h deste domingo. De acordo com a Polícia Militar, há vários feridos e pelo menos dois agentes penitenciários foram feitos reféns dos amotinados.