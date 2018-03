Dois roubos terminam com assaltantes mortos em SP

O incidente aconteceu na altura do número 700 da Rua Doutor Augusto de Miranda. De acordo com a polícia, a vítima do roubo estava no carro, lendo um livro, quando foi abordada pelo adolescente. O adolescente estava acompanhado de mais duas pessoas que fugiram quando ele caiu. Ao chegar ao local, a Polícia Militar acionou o Samu. Os médicos, no entanto, detectaram o óbito do rapaz no próprio local. O caso foi registrado no 7.º Distrito Policial (Lapa).

Baleado

Também nesta segunda-feira, outro assaltante morreu após ser baleado por um policial militar à paisana, em Perus, zona norte de São Paulo. O PM estava estacionando seu carro na Praça Inácio Dias, na altura do número 174, quando dois criminosos se aproximaram e anunciaram o roubo.

O policial estava armado e disparou duas vezes contra os criminosos, atingindo um deles. O assaltante chegou a ser levado ao Pronto-Socorro de Perus, mas não resistiu. Ele portava um revólver de calibre 38. O outro criminoso conseguiu fugir. Esse caso foi registrado no 46.º Distrito Policial (Perus).