Dois seguem internados em estado grave após Virada A Prefeitura de São Paulo divulgou no fim da tarde desta segunda-feira, 20, balanço da Virada Cultural, ocorrida no fim de semana na cidade. De acordo com os dados, duas pessoas seguem internadas em estado grave. Uma delas é um jovem de 17 anos, baleado no tórax. A outra é um homem de 40 anos, por overdose.