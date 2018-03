Dois suspeitos morrem em tiroteio com PMs no Rio Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico morreram após uma troca de tiros com policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Coroa/Fallet/Fogueteiro, no Morro da Coroa, região central do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira, 12.