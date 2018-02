Dois voos da TAM têm problema e sofrem atraso

Passageiros de um voo da TAM Linhas Aéreas que pretendiam voar de Campinas para Brasília nesta sexta-feira, 20, precisaram esperar cerca de 15 horas para conseguir fazer o trajeto, que tem duração de menos de duas horas. O voo JJ 3640, que partiria do Aeroporto de Viracopos às 14h57 da sexta-feira, só decolou às 5h57 do sábado.

A TAM informa que a aeronave que faria o voo precisou passar por "uma manutenção não programada" e por isso a viagem foi inicialmente reprogramada para as 20h30. Depois, ainda segundo a empresa, o voo não decolou por "razões meteorológicas" e foi novamente reprogramado, desta vez para as 0h45.

O novo horário marcado não foi cumprido por "causa da regulamentação da tripulação", segundo a TAM, o que fez com que o avião decolasse apenas ao amanhecer, 5h57.

Em nota, a empresa "lamenta os transtornos experimentados pelos passageiros e ressalta que todos receberam a assistência necessária". Dos 113 passageiros que fariam o voo originalmente, apenas 67 esperaram após todas as alterações e embarcaram para Brasília.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro transtorno. A necessidade de uma "manutenção não programada" também causou mais um transtorno para passageiros de outro voo da TAM, que viajavam de Orlando para Guarulhos, no voo JJ 8111. O avião decolou às 12h57 da sexta-feira e chegaria em São Paulo por volta das 21h.

Foi necessário, no entanto, parar em Punta Cana, na República Dominicana, às 17h30, para realizar a manutenção, que não estava prevista. A empresa afirmou que os passageiros "jantaram enquanto a aeronave era preparada" em Punta Cana e alega ser um "procedimento necessário para seguir viagem com segurança".

Às 21h22, a aeronave decolou novamente com destino a São Paulo, mas precisou parar em Manaus às 0h42, onde a tripulação foi trocada. Nesta parada, uma passageira passou mal e precisou de atenção médica. A decolagem só pode ser realizada às 6h51, depois do atendimento da passageira. Os passageiros chegaram em Guarulhos só às 10h20 do sábado.

A TAM disse que "lamenta todos os transtornos" e é "solidária com todos que num momento de lazer tiveram de esperar um pouco mais para chegar ao seu destino". Segundo a empresa, foram tentadas todas as formas de reajustar a malha e minimizar os incômodos e "todos os passageiros cujo destino final não é São Paulo serão reacomodados em outros voos da TAM e de companhias congêneres".