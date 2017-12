Dólar cai 0,46% ante real com fluxo positivo e BC, mas Ucrânia pesa O dólar fechou em queda ante o real nesta quinta-feira, pelo segundo pregão seguido, diante do quadro de ingresso de recursos no Brasil e da constante atuação do Banco Central, apesar da aversão ao risco nos mercados externos devido a preocupações sobre a Ucrânia.