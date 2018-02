Dólar fecha em alta após sessão de volume fraco

A moeda norte-americana subiu 0,23 por cento, a 1,8579 real para venda.

A taxa Ptax, calculada pelo Banco Central, fechou a 1,8560 real para venda, e a Taxa de Câmbio de Referência da BM&FBovespa ficou em 1,8547 real às 13h e em 1,8559 real às 16h.

O volume do principal contrato futuro de câmbio era de 167 mil papéis a pouco menos de uma hora para o fechamento. A média diária em dezembro é de 328 mil contratos.

A falta de liquidez deve continuar a enfraquecer o mercado na próxima semana, com feriado na segunda-feira nos Estados Unidos e na Europa.

Para Alfredo Barbutti, economista-chefe da corretora BGC Liquidez, o mercado vai prestar atenção aos efeitos da recente operação do Banco Central Europeu (BCE) para aumentar a liquidez do sistema financeiro na região, que pode influenciar positivamente o preço das commodities.

Na quarta-feira, bancos europeus tomaram 489 bilhões de euros na primeira oferta de liquidez com prazo de três anos já feita pelo BCE.

Mas o economista não espera movimentos bruscos de valorização do real após a operação do BCE, já que o governo, com as ferramentas adotadas em 2011 -impostos sobre derivativos, operações de swap e compulsórios- poderia atuar no sentido contrário. "Ele não vai permitir que o real se aprecie."

(Reportagem de Silvio Cascione)