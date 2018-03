Dólar segue exterior e cai quase 1% ante real

A moeda norte-americana caiu 0,79 por cento, a 2,2291 reais na venda, após chegar a 2,2235 reais na mínima da sessão. Contra uma cesta de divisas, o dólar perdia 0,5 por cento. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 1,2 bilhão de dólares.

Na véspera, o dólar avançou 1,24 por cento com o anúncio de que, neste mês, o Banco Central reduzirá pela metade o ritmo dos leilões diários de rolagem de swaps cambiais que vencem em 2 de junho.

"O dólar subiu muito ontem e se aproximou de 2,25 reais, que é um nível de resistência importante, e o pessoal aproveitou para vender", disse o economista da Lerosa Investimentos Carlos Vieira.

No exterior, o apetite por risco continuava aguçado e o Dollar Index, que mede a performance da moeda dos EUA contra uma cesta de divisas, chegou a atingir a mínima em mais de seis meses.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Indicadores econômicos positivos divulgados nas últimas semanas sustentavam o ânimo no mercado. Além disso, contribui para o sentimento as expectativas de que o Federal Reserve continue reduzindo de forma gradual suas medidas de estímulo monetário, assegurando abundante liquidez internacional, e de que poderá levar mais de um ano até a primeira alta de juros.

Mais da metade dos operadores primários norte-americanos consultados em pesquisa Reuters afirmam que a alta da taxa de juro nos EUA só vai ocorrer após junho de 2015, com algumas projeções apontando até mesmo 2016.

"Existe um consenso de que o 'quantitative easing' vai ser retirado gradualmente até o fim deste ano, e aí é só questão de ver o quanto o Fed vai esperar para elevar os juros", afirmou o economista-sênior do Espírito Santo Investment Bank, Flavio Serrano.

Diante desses fatores, nem mesmo a menor intervenção do BC brasileiro no mercado cambial foi suficiente para reverter a tendência de queda na sessão. No fim da manhã, a autoridade monetária vendeu a oferta integral de 5 mil swaps no leilão. Com isso, rolou cerca de 5 por cento do lote total, que corresponde a 9,653 bilhões de dólares.

"Apesar de o BC não querer o dólar mais barato, o mercado está com esse ímpeto para cair no curto prazo, acompanhando o movimento lá fora", disse o gerente de câmbio da corretora Treviso, Reginaldo Galhardo.

A diminuição da intervenção pelo BC foi vista como um sinal de que a autoridade monetária está mais confortável com o atual patamar do dólar e que não deverá fazer a rolagem total dos vencimentos de junho. "Se o BC continuar o atual ritmo de rolagem, deixará vencer um grande montante de swaps", escreveu o diretor de pesquisa para mercados emergentes do Nomura, Tony Volpon, em relatório.

Pela manhã, o BC vendeu a oferta total de até 4 mil swaps cambiais na intervenção diária, com volume equivalente a 198,5 milhões de dólares. Foram 500 contratos para 1º de dezembro deste ano e 3,5 mil para 2 de março do próximo ano.

(Por Bruno Federowski)