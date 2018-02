Dólar sobe 0,18% ante o real, com novo dia de remessas O dólar fechou com leve alta ante o real nesta quinta-feira, depois de algum sobe e desce, com o mercado ainda atento aos próximos sinais sobre o programa de estímulo monetário que o Federal Reserve, banco central norte-americano, pode dar na próxima semana e também com empresas aproveitando para remeter divisas ao exterior.