Dólar sobe mais de 1% ante real, de olho em BC, China e Ucrânia O dólar fechou com alta de mais de 1 por cento ante o real nesta segunda-feira, em meio a preocupações com o crescimento econômico da China, as turbulências em torno da Ucrânia e a intervenção reduzida do Banco Central brasileiro no mercado de câmbio.