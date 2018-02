Dólar sobe mais de 1% e encosta em R$2,34, com movimento de ajuste O dólar fechou com alta de mais de 1 por cento ante o real nesta quarta-feira, em um movimento de ajuste após quatro pregões de queda e diante da expectativa de mais sinais do Federal Reserve, banco central norte-americano, sobre o futuro de seu programa de estímulo na próxima semana.