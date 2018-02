Dólar tem reação limitada ao Fed e sobe 0,3% ante o real

A definição desses dois cenários trouxe alívio aos investidores, que passaram a ter mais previsibilidade para os negócios.

"A tendência é de o dólar ficar mais estável, em torno de 2,30, 2,35 reais", afirmou o superintendente de câmbio da corretora Advanced, Reginaldo Siaca, para quem o cenário atual de notícias "não tem nada de ruim".

A moeda norte-americana avançou 0,33 por cento, para 2,3503 reais na venda. Frente a uma cesta de divisas, o dólar avançava 0,61 por cento. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 1,8 bilhão de dólares.

A expectativa no mercado era que o dólar reagiria com uma alta mais forte à decisão do Federal Reserve de reduzir o programa de compra de ativos. "Aparentemente, aquela fumada que a gente esperava não veio. O corte não foi violento e agora a gente já sabe que o ritmo vai ser lento", afirmou um operador de câmbio que pediu anonimato.

Com o mercado de dólar à vista fechado, o banco central norte-americano decidiu iniciar seu processo de redução dos estímulos, mas deixou claro que as taxas de juros do país continuarão próximas de zero por muito tempo, o que traz mais tranquilidade aos mercados.

ATUAÇÃO CAMBIAL

O BC brasileiro anunciou na noite de quarta-feira a extensão de seu programa de intervenções no mercado cambial até meados de 2014, mas reduzindo a oferta de hedge e liquidez.

O corte na proteção foi maior do que alguns esperavam mas, mesmo assim, a perspectiva de que o BC continuará presente nos mercados de câmbio deu alento aos investidores.

"Seguindo o raciocínio de que o BC vai continuar garantindo liquidez e proteção, pode ser que o mercado aposte em uma alta mais comedida do dólar", afirmou o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo.

Incluindo as intervenções anteriores neste ano, o montante de swaps cambiais ofertados pelo BC deve atingir 100 bilhões de dólares até o fim de 2013 e 120 bilhões de dólares até junho de 2014.

No entanto, a autoridade monetária reiterou que realizar operações adicionais caso necessário. Segundo Galhardo, isso pode abrir margem para que investidores empurrem as cotações do dólar para novas altas de forma a testar a disposição do BC para atuar.

Nesta manhã, o BC deu continuidade às suas intervenções diárias, vendendo 2.250 contratos de swap cambial tradicional com vencimento em 5 de março de 2014 e outros 7.750 papeis para 1º de julho, com valor equivalente a 495,8 milhões de dólares.

À tarde, o BC vendeu ainda a oferta total de 20 mil swaps tradicionais na nona etapa de rolagem dos contratos que vencem em 2 de janeiro. Com isso, já rolou cerca de 90 por cento do lote total, equivalente a 9,93 bilhões de dólares.