Dólar tomba a R$2,22 com pesquisa eleitoral e BC O dólar recuou fortemente nesta segunda-feira e fechou no patamar de 2,22 reais, menor nível desde o fim de outubro passado, com a constante atuação do Banco Central no mercado e após pesquisa mostrar queda na intenção de votos da presidente Dilma Rousseff para as eleições de outubro.