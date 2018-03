Dom Orani defende diálogo entre crenças diferentes Ao tomar posse hoje à tarde na Arquidiocese do Rio de Janeiro, o arcebispo Dom Orani João Tempesta, de 58 anos, chegou anunciando o diálogo, inclusive com crenças diferentes. "É possível o diálogo, é possível o ecumenismo, é possível o diálogo com as culturas, é possível o diálogo com as pessoas de boa vontade que querem construir um mundo mais justo e humano. Na verdade, todos nós nos encontramos na construção do bem comum", anunciou, durante a homilia da missa concelebrada por quatro cardeais, mais de 60 bispos e centenas de padres não apenas do Rio, mas também da diocese de Belém do Pará, onde ele atuava.