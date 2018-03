Dom Orani defende 'plano de nação' contra criminalidade O arcebispo nomeado do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, disse hoje que "não tem a ilusão" de que a questão da violência será resolvida em "um ano ou na quaresma" - período em que dura a Campanha da Fraternidade sobre Segurança Pública. Ele defendeu um "plano de nação" para o combate da criminalidade. "Temos de encontrar meios para que a curto, médio e longo prazo estabeleçamos um plano de nação onde a vida humana seja valorizada de tal maneira que haja emprego, saúde, educação, para que as pessoas tenham dignidade no seu viver", defendeu hoje, no último dia de sua visita ao Rio para conhecer a arquidiocese.