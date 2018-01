Domingo é dia de virar chef: Coleção Gourmet Paladar

Chega às bancas e livrarias neste domingo, 2 de agosto, a Coleção Gourmet Paladar. São receitas sofisticadas, mas fáceis de fazer, encadernadas em formato inovador: 17 "leques" apresentados semanalmente, cada um com um tema culinário. A série será vendida aos domingos nas bancas e livrarias e em pacotes com descontos especiais para assinantes. É possível também comprar a coleção pela internet e pelo telefone (veja abaixo). Na coleção, há desde pratos italianos a comida tailandesa, passando por aperitivos espanhóis, culinária para crianças e sorvetes. E três dos leques são dedicados a bebidas: coquetéis, sucos e bebidas saudáveis. Original da Inglaterra, a coleção foi especialmente adaptada para o leitor do Paladar. Todas as receitas foram testadas ao longo de dois meses, sob supervisão da equipe, e, para facilitar o planejamento de quem vai cozinhar, produtos dificilmente encontrados no Brasil foram trocados por ingredientes locais. O último leque, que sairá em novembro, foi desenvolvido com exclusividade para a coleção: receitas da culinária brasileira. Neste domingo, o tema é Comida Light, com pratos de sopas, grelhados, saladas e sobremesas. Cada lâmina traz uma receita completa, com foto colorida, lista de ingredientes e modo de preparo. Com o primeiro volume, o leitor leva também um estojo especial para guardar a coleção. COMO COMPRAR Banca ou livraria: cada volume custará R$ 17,90. Mas o primeiro tem preço promocional de lançamento, R$ 9,90. Site: www.estadao.com.br/paladar/colecao Telefone: 3959-8500 (capital e Grande São Paulo) ou 0800-0147720 (outras cidades) Assinantes: na compra da coleção completa, desconto de 15% à vista ou 10% a prazo (até 5 vezes de R$ 53,50). O primeiro volume da coleção, gratuito para assinantes, deve ser pedido pelo telefone. TODOS OS LEQUES 2/8: Light 9/8: Italiana 16/8: Churrasco 23/8: Vegetariana 30/8: Cozidos e Grelhados 6/9: Tailandesa 13/9: Chocolate 20/9: Mediterrânea 27/9: Coquetéis 4/10: Massas 11/10: Aperitivos – Espanha 18/10: Bebidas Saudáveis 25/10: Sorvetes 1/11: Aves 8/11: Sucos 15/11: Culinária para Criança 22/11: Brasileira