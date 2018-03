'Domingo será um grande dia', anuncia líder do Kosovo

O primeiro-ministro do Kosovo, Hashim Thaci, reforçou as expectativas sobre a independência da província sérvia e afirmou neste sábado, 16, que a vontade dos cidadãos será implementada e que domingo "será um grande dia". A declaração é mais uma indicação de que a província irá declarar a independência unilateral ainda neste final de semana. Veja também: Entenda o que está em jogo em Kosovo Segundo Nick Thorpe, correspondente da BBC em Kosovo, um clima festivo tomou conta de Pristina, com as pessoas tomando as ruas e agitando bandeiras do território por toda a parte. Alguns outdoors distribuídos na cidade agradecem aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha pelo apoio à independência. "Celebre com dignidade", dizem os cartazes. "Para um bom início. Kosovo dá boas-vindas ao futuro." Toneladas de fogos de artifício já chegaram à província vindos da Bulgária. Em contraposição, os sérvios neste sábado realizaram um dia de preces e protestos. "Estamos esperando algo difícil e horrível", afirmou o bispo Artemije, líder da Igreja Ortodoxa Sérvia em Kosovo, a centenas de sérvios na igreja St. Dimitrije no norte da cidade de Mitrovica. A Sérvia e a Rússia se opõem à independência da província, enquanto os Estados Unidos e vários países europeus já se manifestaram favoráveis à mudança. "Nossa mensagem para vocês, sérvios de Kosovo, é fiquem em suas casas e próximo aos monastérios, independentemente do que Deus permita ou do que nossos inimigos façam", ele disse. Uma passeata deve ocorrer em Belgrado como protesto sérvio pela perda da área que muitos consideram território religioso, palco de sua história e sede de dezenas de monastérios ortodoxos com séculos de existência. Um anúncio de página inteira em jornais sérvios convocou manifestações em Belgrado na segunda-feira contra o "precedente de alto risco que questiona a essência e a continuidade do povo sérvio". "Neste momento decisivo e histórico, a Sérvia está sendo humilhada e punida", afirma o anúncio assinado pelo grupo desconhecido "Centro Ativo". "Kosovo, a parte mais preciosa da Sérvia, está sendo tomado. Nós, sérvios, somos obrigados, hoje mais do que nunca, a demonstrar unidade, solidariedade e responsabilidade para com esta preciosa fonte de nossa identidade e jamais desistir de lutar por sua preservação Promessa No juramento de posse para o segundo mandato no cargo, o presidente eleito da Sérvia, Boris Tadic, prometeu nunca desistir da luta por Kosovo. A declaração foi reforçada por outra, do primeiro-ministro Vojislav Kostunica. Ele pediu aos sérvios que vivem em Kosovo que não abandonem o território e disse que eles têm o direito de ignorar qualquer proclamação de independência. Em Moscou, o Ministério do Exterior russo advertiu que vai "levar em consideração" qualquer independência de Kosovo ao analisar suas relações com as províncias separatistas da Abecásia e Ossétia do Sul, que hoje estão oficialmente ligadas à Geórgia. Anteriormente, o governo da Rússia indicou que poderia reconhecer a independência dessas regiões. Na sexta-feira, o primeiro-ministro do Kosovo anunciou que os direitos dos sérvios que vivem no território serão protegidos quando ele declarar independência. "Nenhum cidadão vai ser discriminado ou será deixado de fora", disse Thaci em uma coletiva na capital do território, Pristina. "Vou pessoalmente trabalhar para que as instituições kosovares e o governo dêem às comunidades de Kosovo direitos constitucionais plenos e direitos em todas as instituições de Kosovo", acrescentou. "Kosovo é a pátria de todos os seus cidadãos. Kosovo está criando sua identidade democrática", afirmou o primeiro-ministro. "Vamos trabalhar pelos direitos e pela proteção de todas as propriedades e garantimos isso. Vamos intensificar a proteção das minorias." UE Na sexta-feira a União Européia aprovou o envio de uma missão para aplicar a lei na província, formada por uma polícia civil e juristas. A partir da próxima semana 2 mil policiais, oficiais de alfândega, juízes e promotores vão para o Kosovo com a missão de evitar abusos dos direitos humanos e garantir que as frágeis instituições da província não sofram interferência política. A missão poderá intervir em áreas como a luta contra a corrupção e o crime organizado além de capturar suspeitos de crimes de guerra. Segundo a correspondente da BBC em Bruxelas Oana Lungescu, a União Européia esperou, diplomaticamente, até que o presidente sérvio Boris Tadic assumisse o cargo antes de dar a permissão oficial para o envio da missão.