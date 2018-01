Domínio chinês .cn já é o terceiro mais popular do mundo

O domínio de primeiro nível .cn, que identifica sites chineses na internet, já é o terceiro mais usado do mundo, superado só pelos da Alemanha (.de) e do Reino Unido (.uk), informou nesta segunda-feira, 18, a imprensa da China. Segundo números de finais de maio, na China há 5,3 milhões de páginas web com o domínio .cn, cinco vezes a mais que no final de 2005. Naquele ano, o domínio chinês ocupava o sexto lugar mundial. Em 2004, era o 13º. Isso mostra o rápido crescimento de seu uso no país, que reúne a segunda maior comunidade de internautas do planeta (mais de 140 milhões). A China promoveu o uso de seu domínio nacional por uma campanha na qual só cobra um iuane (US$ 0,12) pela aquisição. A campanha fez tanto sucesso que Pequim decidiu prorrogar a promoção por vários meses, até 31 de dezembro deste ano, segundo o jornal Beijing Times. O Centro Nacional de Informação na Internet da China, que regula a rede no país - e censura milhares de páginas -, destacou que 80% das grandes empresas nacionais já têm o domínio .cn, assim como 97% das páginas dos governos provinciais e locais. A China apresenta a peculiaridade de ter subdomínios escritos em chinês mandarim, idioma que se transformou há muito tempo em um dos mais usados na rede, junto com o inglês e o japonês.