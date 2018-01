Domínio ".eu" tem mais de 1 milhão de pedidos na UE Mais de um milhão de pedidos para obter o domínio de primeiro nível ".eu" na internet foram apresentados hoje após sua entrada em vigor para os cidadãos da União Européia (UE), após um período limitado a empresas e instituições. Às 14h52 de Brasília, o total de solicitações era de 1.003.760, segundo a EURid.eu, empresa que administra o domínio. A abertura de inscrições começou às 6h de Brasília. Durante uma entrevista coletiva na qual apresentou o novo domínio europeu, a comissária para a Sociedade da Informação européia, Viviane Reding, considerou o volume de pedidos como "uma afluência em massa", principalmente da Alemanha, Reino Unido, Holanda, Suécia e Bélgica. O porta-voz da comissária, Martin Selmayr, já tinha previsto antes à EFE que esperavam que, "no final de hoje, sexta-feira, se supere 1 milhão de pedidos". A Alemanha (com 255 mil pedidos) e o Reino Unido (com quase 242 mil) são os países de onde vieram mais pedidos. "A partir de hoje existe um registro de nome com o domínio ´.eu´ ao preço de 15 euros", mas os custos do registro não serão os mesmos em toda a União Européia, lembrou Reding. Por haver centenas de registradores competindo entre si, "convém que o interessado estude o mercado para obter as melhores condições de preço", recomendou a Comissão Européia em comunicado. Reding deu como exemplo o do próprio comissário de Emprego e Assuntos Sociais europeu, Vladimir Spidla, que como cidadão já registrou seu nome ao preço de 12 euros. Para registrar seu domínio ".eu" - concedido por rigorosa ordem de chegada da solicitação -, os interessados terão que recorrer a um dos registradores credenciados. Reding lembrou que o registro do domínio de primeiro nível ".eu" é administrado por uma empresa sem fins lucrativos, a EURid (Registro Europeu de Domínios, em inglês). Requisitos A condição de ser cidadão de algum dos 25 Estados-membros da União Européia "não será requisito" para o registro. Toda pessoa que tiver "residência ou local de trabalho na Europa pode se registrar, seja qual for sua nacionalidade", disse a comissária. O novo domínio, de acordo com Reding, "abre novas expectativas para um mercado potencial de 450 milhões de pessoas na UE" e responde à uma "promessa" feita pela Comissão Européia durante um Conselho da UE realizado em Lisboa, em 2000. "Acho que é uma oportunidade tanto para a identidade européia como para o comércio", disse Reding, para quem "a identidade web da Europa é um sonho alcançado após vários anos de trabalho sobre um marco jurídico transparente". Os pedidos podem ser feitos em qualquer das 20 línguas oficiais da União Européia, e serão registrados automaticamente. As instituições e funcionários da UE passarão a utilizar a partir de 9 de maio - dia da Europa - nome com o domínio ".eu" de forma simultânea. Em relação às empresas, até o momento há ativos 24.405 domínios ".eu", segundo os dados da EURid.