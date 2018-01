Domínio "flight447.com" gera polêmica

O registro feito há dois anos do domínio na internet "flight447.com", idêntico ao número do voo da Air France que na segunda-feira passada caiu no oceano Atlântico, gerou especulações nos Estados Unidos. A versão na internet da revista sobre tecnologia Wired assegura que o domínio foi registrado em 30 de setembro de 2007 pelo produtor de cinema iraniano Kari Bian, que mora nos EUA. Em diversos fóruns da internet a notícia gerou especulações, especialmente após se saber que outro voo da Air France recebeu uma ameaça de bomba há poucos dias, mas Kari Bian assegura que se trata de uma coincidência. "Não tenho nada a ver com isso e me sinto realmente mal por isso que aconteceu com esse voo", disse Bian à revista Wired. "Bian, que faz filmes sobre israelenses e palestinos, registrou o domínio 'flight447.com' há dois anos. Isto é muito peculiar", diz Pamela Geller, em seu blog "Atlasshrugs", e acrescenta que é muita coincidência que a dona do domínio "AirFranceLawSuit.com", Hoda Elkassem, esteja atualmente no Kuwait. O cineasta, que tem atualmente os direitos de 500 domínios da internet, disse que registrou "flight447.com" utilizando um sistema automatizado que comprava os endereços compostas pela palavra "flight" e os números de um a mil. Ele disse ainda que não adquiriu esses endereços de internet com a intenção determinada e que também não tem vontade de vender o "flight447.com". Bian controlava a propriedade do domino até 30 de setembro de 2009, mas, segundo a Wired, ontem renovou seus direitos até 2018. O endereço está ligado atualmente à página oficial de Bian, "Karimmovies.com". Como costuma acontecer após uma tragédia ou notícia relevante, várias pessoas começaram a adquirir domínios da internet relacionados com o voo Air France 447 com o objetivo de fazer negócio. O endereço "AirFrance447.com" foi registrado apenas horas após se saber do desastre, enquanto o domínio "AirFranceLawSuit.com" foi criado na terça-feira e será leiloado esta semana no eBay.