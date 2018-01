Domínio 'pizza.com' é vendido por 1,68 milhão de euros

Chris Clark, norte-americano de 43 anos, fez um bom negócio, segundo o jornal El País. Após ter comprado por apenas 12,8 euros (R$ 34) o domínio "pizza.com" em 1994, ele vendeu por 1,65 milhões de euros (R$ 4,4 milhões) a um comprador anônimo. "É uma loucura", disse Clark, residente de North Potomac, em Maryland, para quem essa venda supõe uma "significativa diferença" em sua vida. Clark comprou o domínio quando a internet ainda estava em seu início, o que lhe deu uma ampla margem de lucro, inimaginável na época da compra, feita apenas conectar clientes de pizzarias a sua empresa de assessoria, vendia no ano 2000. Em janeiro, Clark decidiu também vender o nome da página na internet após escutar que o domínio "vodka.com" deu 1,9 milhões de euros (R$ 5 milhões) ao seu proprietário na venda. "Pensei, por que não tentar e ver qual o nível de interesse?", afirmou, consciente do valor de um nome tão simples e tão universal. Desta forma, o leilão, que começou com escassos 100 dólares, passou depois aos 1,65 milhões definitivos em 27 de março. Agora, a única coisa que lamenta é não ter criado mais domínios na década de 90.