Domínio ´.XXX´ para sites de conteúdo adulto é rejeitado A Icann, organização que administra a rede mundial de computadores, rejeitou uma proposta nesta sexta-feira para criar uma zona apenas para adultos na internet, com o domínio ".XXX". A Icann decidiu rejeitar a aplicação de sites com a terminação ".XXX" em reunião da entidade realizada em Portugal. "Essa decisão foi o resultado de um estudo muito cuidadoso e da consideração de todos os argumentos", disse o presidente do Conselho da Icann, Vinton Cerf, em comunicado no site da organização. Os partidários do domínio ".XXX" para pornografia na Web alegavam que seria mais fácil reunir os sites de sexo e filtrá-los. Os opositores, por sua vez, diziam que isso apenas tornaria mais fácil encontrar conteúdo adulto na internet. A Icann determina os domínios para sites da Internet, como ".com" e ".org".