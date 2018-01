Domínios ".eu" para o público estão disponíveis a partir de amanhã Os cidadãos da União Européia- UE poderão solicitar a partir de amanhã o registro na internet de endereços com o domínio ".eu", abertos ao grande público depois de um período em que estiveram reservados para empresas e instituições. A partir das 6h (de Brasília), todos os interessados poderão apresentar seus pedidos, que serão examinados por ordem de chegada. "O primeiro a chegar será o primeiro a ser atendido", informou o Registro Europeu de Domínios da internet (EURid), organização sem fins lucrativos com sede na Bélgica que administra a concessão de domínios. "Ninguém sabe exatamente quantas solicitações de novos nomes de domínio serão recebidas no primeiro dia. Mas o interesse até o momento é significativo", disse Marc Van Wesemael, gerente do EURid. Ele prevê a chegada de "centenas de milhares" de pedidos. A comissária européia de Sociedade da Informação, Viviane Reding, dará uma entrevista coletiva amanhã, na sede da Comissão Européia, para apresentar a novidade. Quem estiver interessado num domínio ".eu" só precisa se conectar a um dos mais de mil servidores do EURid, que competem entre si para oferecer os melhores serviços e preços aos clientes. As empresas radicadas na UE ou com filiais no seu território já podiam registrar um domínio .eu desde 7 de dezembro do ano passado. A partir de amanhã, a abertura dos registros será total e o sistema começará a funcionar plenamente em nível europeu. Até o momento, há 24.405 domínios ".eu" ativos, segundo os dados do EURId. A Alemanha lidera, com mais de 7.300, seguida da França (mais de 3.700), Holanda (3.400) e Reino Unido (2.300). O organismo indicou, além disso, que desde dezembro já recebeu no total cerca de 340.400 solicitações. O domínio ".eu" não substitui os domínios nacionais, como ".uk" ou ".pt", sendo complementar a eles.