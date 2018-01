Dona de iPhone pede indenização de US$ 1 milhão

Uma nova-iorquina entrou na Justiça pedindo uma indenização de US$ 1 milhão da Apple pelo fato de a empresa ter reduzido em US$ 200 o preço do seu famoso iPhone dois meses após o lançamento do produto. Veja também: Apple 'castiga' hackers e inutiliza iPhones desbloqueados No dia 5 de setembro, a gigante da informática anunciou que rebaixaria em US$ 200 o preço do iPhone com 8 gigabytes de memória. Para Dongmei Li, que vive no Queens, a companhia violou a lei sobre discriminação de preços ao adotar a medida, que, no dia em que foi anunciada, gerou protestos de vários consumidores e fez a cotação das ações da Apple cair bruscamente. Em resposta, a empresa pediu desculpas aos clientes insatisfeitos (atitude à qual, ironicamente, a imprensa se referiu como "iPology", num trocadilho com a palavra "apology" - "desculpa", em inglês) e anunciou que os compensaria com um crédito de US$ 100 em suas lojas. Além disso, a Apple reembolsou em US$ 200 aqueles que compraram o telefone nos 14 dias anteriores ao da redução do preço do aparelho. Divulgada nesta quarta-feira, 3, a ação de Li foi apresentada em 24 de setembro, num tribunal federal de Nova York. Nela, a nova-iorquina argumenta que a redução dos preços prejudicou os primeiros compradores do produto. Além disso, diz que o contrato que obriga todos os usuários do aparelho a usarem os serviços da companhia telefônica AT&T é uma prática comercial injusta.