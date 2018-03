Dona do restaurante Guimas é morta em assalto no Rio

Conhecida como Tintim, ela estava perto do BG Bar, na Praça Santos Dumont, quando foi abordada por um homem em uma motocicleta. Testemunhas do crime informaram que Maria Cristina reagiu e foi atingida. Houve pânico entre as pessoas que almoçavam em restaurantes da região do Baixo Gávea, conhecido ponto da boemia carioca. As informações preliminares são de que Cristina costumava fazer depósitos e saques em um banco localizado nas redondezas. Policiais da Delegacia de Homicídios estão no local.

Um pouco afastado da confusão do Baixo Gávea, o Guimas, fundado há mais de trinta anos, é um dos restaurantes mais conhecidos da zona sul da cidade, marcado pela informalidade, pelos clientes assíduos, entre eles muitos artistas, e os funcionários de longa data. Uma das marcas do restaurante são as toalhas de papel com lápis de cera coloridos usados pelos clientes para desenhar.