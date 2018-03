Dona do restaurante Guimas morreu com um tiro na cabeça

A empresária tinha acabado de sacar R$ 13 mil no banco Bradesco, ao lado do Shopping da Gávea, a poucos metros da praça. Barbosa acredita que os assaltantes a seguiram desde a saída do banco ou eram pessoas que conheciam sua rotina.

Segundo uma testemunha do crime, Zeny Franca, dona do BG Bar, em frente à praça, o assaltante chegou em uma moto, com um comparsa, e roubou a bolsa de Cristina quando ela parou em frente a uma barraca de roupas. Zeny contou que, logo depois do disparo, o assaltante fugiu na carona da moto.

O crime aconteceu pouco antes das 13 horas, quando os restaurantes da região estavam cheios. Uma equipe do Corpo de Bombeiros, que tem uma unidade na rua atrás da praça, chegou logo ao local, mas não houve tempo de prestar socorro à empresária. "Eu já tinha ouvido falar diversas vezes de motoqueiros que assaltam pessoas que saem do banco, mas pela primeira vez foi um caso tão grave como este", disse Zeny.

O delegado Barbosa informou que, ao contrário do piloto, o homem que atirou em Cristina não usava capacete. "Ele deu um único tiro na cabeça, foi um disparo covarde e cruel", disse o policial.