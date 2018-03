Dono de agência de turismo é morto em assalto em SP O dono de uma agência de turismo instalada na região da Avenida Paulista, uma das áreas nobres da capital paulista, foi assassinado, na noite de ontem, por assaltantes no bairro do Cambuci, zona sul da cidade. Josinaldo Ferreira dos Santos, de 30 anos, foi abordado por dois homens armados segundos após deixar sua casa em um Fiesta prata. Ainda não se sabe se o empresário, que cursava o 5º ano de Direito, fez algum gesto brusco ou se reagiu ao assalto. Atingido por um tiro no peito, Santos ainda conseguiu sair do carro e caminhar alguns metros em direção à sua residência, mas caiu. Mesmo levado por policiais militares do 11º Batalhão para pronto-socorro municipal Dr. Augusto Gomes de Mattos, no Ipiranga, a vítima não resistiu e morreu.