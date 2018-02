Dono de distribuidora de gás de SP é morto em roubo

Com um dos suspeitos havia ainda uma mochila, na qual a polícia acredita que estavam um notebook, cerca de R$ 300 e folhas de cheque levados no crime. Ao entrarem no escritório da distribuidora, os policiais encontraram o empresário caído e ferido na cabeça. O médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) acionada pela polícia Militar (PM) constatou o óbito ao checar o estado da vítima.

Segundo a corporação, Wellington Freitas dos Santos, um dos funcionários do empresário, foi dominado pela dupla na porta da distribuidora e obrigado a levar os criminosos até o escritório, onde estava Claudinei, de 46 anos. Após separarem os cheques, o computador e os R$ 300, os bandidos exigiram mais dinheiro. Ao afirmar que não tinha mais nada guardado na empresa, Claudinei foi baleado. O latrocínio - roubo seguido de morte - foi registrado no 2º Distrito Policial (do Jardim Boa Vista) em Suzano. Os suspeitos estão foragidos.