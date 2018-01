Dono do Kosebasi inaugura brasserie A rede turca Kosebasi, que havia fechado a filial brasileira do Shopping D&D, reabre em janeiro, mas desta vez será uma brasserie e ocupará o ponto do extinto Le Coq Hardy (R. Jerônimo da Veiga, 461). O cardápio mantém a mesma linha, cozinha turca, mas acrescenta pratos gregos e árabes.