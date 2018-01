´Donos das redes pressionam por TV digital´, diz executivo O governo está gastando recursos e se esforçando pela TV digital porque está pressionado por cinco famílias que concentram as televisões abertas no Brasil, disse há pouco o presidente da Associação Brasileira de Empresas de IPTV (tecnologia que usa a estrutura da internet para distribuir vídeos), Alberto Luchetti, no IPTV World Forum. Para ele, essas cinco famílias vão fazer de tudo para atrapalhar a IPTV. Citando Bill Gates, Luchetti disse que o futuro da TV é a internet. Na sua visão, a televisão convencional não vai acabar, mas "deixará de ser a coqueluche" e a TV digital "dá uma sobrevida" à TV convencional. Luchetti, fundador em 2001 da primeira IPTV no Brasil, a AllTV, diz que o governo não ajuda o desenvolvimento de IPTV no Brasil, mas não chega a prejudicar diretamente. Indiretamente, porém, afirmou, o governo atrapalha a IPTV. Por exemplo, disse, quando cria dificuldades para a Telefonica se associar com a TVA. "A Telefonica tem direito sim de fazer a associação com a TVA e expandir banda larga e TV a cabo", disse. As empresas de IPTV estariam sendo prejudicadas com isso porque poderiam estar vendendo conteúdo para a associação da operadora de telefonia com a empresa de TV por assinatura. Luchetti louvou a IPTV por ser "mais democrática". Argumentou que para esse tipo de TV não é preciso concessão do governo. Mas observou que as empresas desse tipo tem dificuldade de receber publicidade comercial, ainda destinada preferencialmente para as emissoras de televisão convencionais.