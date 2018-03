'Dose letal' de anestésico matou Michael, diz relatório Médicos-legistas concluíram que o astro pop Michael Jackson morreu depois de uma "dose letal" do anestésico propofol, informou o jornal "Los Angeles Times", citando um mandado de busca revelado em Houston. De acordo com o mandado, na manhã da morte do cantor, em 25 de junho, o médico Conrad Murray passou horas tentando induzir o sono do paciente utilizando diversas drogas, mas nenhuma surtiu efeito. Por volta das 10h40, o médico ministrou 25 miligramas de propofol depois de Jackson ter pedido a droga. De acordo com o relato de Murray, ele deixou Jackson sozinho à espera de que a droga surtisse efeito e saiu para fazer alguns telefonemas.