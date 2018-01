Download de beta do Office 2007 será cobrado O elevado volume de downloads da mais recente versão de testes do pacote de automação de escritórios da Microsoft levou a empresa a estipular uma taxa de US$ 1,50 para baixar o beta do Office 2007. A cobrança começa nesta quarta-feira, dia 2 de agosto, e servirá para amenizar os custos da empresa com o número de downloads muito acima do esperado. Segundo a empresa, a versão beta 2 do aplicativo foi baixada mais de 23 milhões de vezes, cifra 500% superior ao esperado. A empresa, no entanto, manterá uma versão dos aplicativos que poderá ser acessada a partir do Internet Explorer, livrando o usuário da necessidade de baixar os programas. O novo Office 2007 deve ser lançado para usuários corporativos até o final do ano e para o varejo no início de 2007.