Download de fotos dá mais liberdade Ao contrário dos e-mails, as fotos digitais nascem fora da internet: você registra a foto com sua câmera, passa para o computador e só aí – se quiser – envia para algum site de álbuns online, como o popular Flickr. Ou seja: teoricamente você já possui uma cópia offline, salva no disco rígido do PC, de todas as suas imagens. Mesmo assim, em alguns casos pode ser necessário – ou simplesmente útil – fazer um backup do que está armazenado online. Você pode ter perdido as cópias locais (pois seu PC pegou vírus, por exemplo). Ou então quer baixar, para guardar, fotos da família e dos amigos. Outra possibilidade: você utiliza um serviço limitado, como o Fotolog (que só permite publicar uma foto por dia), mas quer migrar para um site mais bacana, como o Flickr. Existem programas que agilizam o processo, pois baixam várias imagens de uma só vez. Para baixar imagens do Flickr, o melhor programa é o FlickrDown (greggman.com/pages/flickrdown.htm). Ao abri-lo, clique em Authorize. Isso abrirá uma página, do Flickr, para que você confirme a autorização – habilitando o programa a baixar fotos. Agora, basta digitar um nome de usuário (como o seu próprio, ou de algum amigo) no campo Lookup. Aparecerão miniaturas das fotos encontradas. Escolha as que deseja baixar, defina a pasta em que serão salvas e aperte Download. O FlickrDown não é infalível. Se você tiver problemas, experimente o FlickrBackup (tinyurl.com/2jm8hp). Para capturar imagens guardadas no site Fotolog (www.fotolog.com), um método eficaz é instalar o HTTrack (www.httrack.com). Na tela desse programa, escolha a opção Copiar site. Aí, no campo Endereço, digite: http://www.fotolog.com/all_photos.html?user=usuario. Substituindo, é claro, o sufixo "usuario" pela sua conta do Fotolog. Clique em Opções/Limites e ajuste o controle Profundidade para o nível 2. Agora, é só dar Ok. As imagens serão salvas na pasta C:My web sites. B.S.G.