Download de programas funciona só com versão 2.0 do telefone Baixar os programinhas não é tão simples assim, principalmente para quem tem o modelo antigo do iPhone. É preciso fazer atualizações (que podem bloquear o celular), criar uma conta no iTunes e, no caso do iPod Touch, você gasta um dinheiro extra. Dá um trabalho desnecessário até conseguir baixar seu primeiro programa. Mas não desista. Vamos lá. O download dos aplicativos, mesmo os gratuitos, só pode ser feito se você tiver uma conta no iTunes. Para criar a sua, abra o software da Apple e depois clique no ícone "iTunes Store". Em seguida, desça a página até o final e selecione o Brasil como o país padrão. No canto direito da página, clique no botão "Iniciar sessão" e logo depois em "criar conta nova". Preencha seus dados e o número de cartão de crédito. Ninguém gosta de dar o número do cartão, mas é claro que, ao baixar os programas gratuitos, não será cobrada nenhuma taxa. Depois de criar a conta, entre outra vez na página do iTunes, que ainda está em inglês. Os aplicativos gratuitos estão no link "All free applications", nas categorias "Music", "Sports", etc. Para buscar um programa pelo nome, vá no link "Power Search", do lado direito. Para baixar o programinha basta clicar no botão cinza "get app", mas tenha certeza de que ele é gratuito. O próximo passo é passar o aplicativo para o iPhone ou iPod. Clique no ícone do dispositivo e aperte o botão "Sincronizar". ATUALIZAÇÕES Há dois requisitos básicos para instalar os aplicativos tanto no iPhone quanto no iPod Touch. Primeiro você precisa ter a versão 2.0 do software interno – conhecido como firmware – que controla o celular e o toca-MP3 da Apple. No novo modelo 3G do telefone, ela já vem instalada. Além disso, o iTunes também deve estar atualizado para a versão 7.7, encontrada para download no site da Apple (www.apple.com.br). Se você já tem o iTunes instalado, a atualização é reconhecida automaticamente. Ao abrir o programa, ele pergunta se você quer fazer o "update". É só aceitar. Para atualizar manualmente, clique em "Help" (ou Ajuda) e "Check updates" (ou Buscar Atualizações). Com esse mesmo passo, o programa ainda verifica se o tal do "firmware" do celular ou do iPod está atualizado. E, outra vez, é só aceitar para o iTunes baixar a atualização e instalá-la no aparelho. Outro jeito é plugar o iPhone no computador, clicar sobre o ícone dele no iTunes e pressionar o botão "Update". Cuidado! Se você tem um iPhone desbloqueado, a atualização do "firmware" vai travar o celular. Você terá de fazer o desbloqueio outra vez. O iPod Touch também tem um problema. É preciso pagar US$ 10 (cerca de R$ 16) para atualizar a versão 2.0. F.S.