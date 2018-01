Downloads das operadoras são práticos, mas custam caro As operadoras têm serviços para você baixar papéis de parede. Por um lado, eles são bons porque você não tem o trabalho de transferir o fundo de tela do PC para o celular, mas, por outro, você paga pelas imagens. A maneira mais barata de fazer isso é acessando pelo computador os sites de downloads. Também é possível entrar nos serviços de downloads pelo celular, identificado por um ícone no menu do telefone. O problema é que você paga também para navegar no site. Clientes da Claro podem acessar o site www.claroidéias.com.br e clicar na opção Claro Imagens. Escolha o papel de parede e clique em Comprar. Digite o número do celular e você receberá uma senha no telefone. Escreva a senha no site para receber o papel de parede. Os preços vão de R$ 1,10 a R$ 3,30. Já pela Tim, entre m www.timdiversao.com.br. Os passos seguintes são quase iguais aos da Claro. Cada fundo de tela custa R$ 3,99. Já no site www.timstudio.com.br, os papéis de parede são enviados pelos usuários e custam R$ 0,99 cada. A Vivo não tem um site do tipo. Envie uma mensagem para o número 250 com a palavra PAPEL. Você receberá um link para acessar o site de downloads por meio do celular. Você não paga para navegar na página, só pelos papéis de parede, que custam R$ 3,80. F.S.