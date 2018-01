Downloads levam música ao 1º lugar da parada britânica A dupla de hip hop Gnals Barkley obteve o feito inédito de chegar ao primeiro lugar da parada britânica com uma faixa vendida exclusivamente pela internet. O marco obtido pela faixa Crazy se deu menos de um ano após faixas vendidas por download terem sido incluídas na contagem das 40 primeiras posições da parada britânica. Antes da nova contagem, as vendas de singles estavam em franco declínio, tendo caído da marca de 80 milhões, na década de 90, para pouco mais de 20 milhões, em 2005. A venda de faixas pela internet teve início na Grã-Bretanha em junho de 2004, com o serviço iTunes, da Apple. Sucesso Desde o início, o comércio musical digital se mostrou um sucesso no país, por ser mais prático e econômico. Em vez de gastar entre 2 e 4 libras (entre R$ 7,50 e R$ 15) em uma loja de discos, os consumidores podiam desembolsar apenas 0,79 libras (cerca de R$3). Na Grã-Bretanha, cerca de 26 milhões de faixas foram comercializadas pela internet em 2005. Segundo Omar Maskatiya, diretor da Official UK Charts Company, que controla a parada britânica de singles, o download de músicas representou "uma injeção de ânimo" à parada. Devido ao fato de que a maior parte das músicas comercializadas pela internet são faixas antigas, o comércio tradicional ainda responde por 55% das 40 músicas que ocupam as primeiras colocações da parada britânica. Mas esse percentual vem sendo reduzido gradualmente. A música da dupla Gnals Barkley estava disponível na internet desde o dia 13 de março, o que permitiu que os fãs a baixassem ao longo de duas semanas, facilitando a obtenção da primeira colocação na parada. O empresário Tony Wilson, responsável pela descoberta de lendárias bandas britânicas como Joy Division e Happy Mondays, acredita que a indústria musical foi lenta para perceber o potencial dos downloads. O empresário foi um pioneiro no setor de downloads, quando lançou o serviço Music 33, em 2000. "O single nunca foi embora. O que aconteceu é que a indústria não soube lidar com a tecnologia", opina Wilson. A dupla Gnals Barkley é um projeto formado pelo DJ de hip-hop Danger Mouse e pelo cantor Cee-lo Green.