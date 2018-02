Doze acusados de fraude em concursos tomaram posse

Segundo a PF, há provas de que 12 beneficiados pela fraude foram nomeados e tomaram posse. Na Anac, de 36 envolvidos que receberam cópia das provas, 8 ocupam cargo de analista e 3 exercem função de técnico. Na Abin, ligada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, ficou comprovado que 9 concursados receberam o caderno e passaram - um deles tomou posse como oficial de inteligência.

A PF informou que vai pedir à Justiça a prisão preventiva de todos os candidatos ligados diretamente à organização criminosa. Um dos 11 que já trabalham em repartições da Anac é irmã de um policial rodoviário federal preso como um dos principais alvos do inquérito.

A operação foi deflagrada em 16 de junho por ordem do juiz Herbert de Bruyn Junior, da 3.ª Vara Federal em Santos. A PF cumpriu 34 mandados de busca e apreensão na Grande São Paulo, Rio, Baixada Santista e região de Campinas. Foram presos 12 suspeitos, dos quais 6 continuam detidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.