Doze ônibus foram depredados hoje no Rio, diz sindicato Pelo menos doze ônibus foram depredados na cidade do Rio na manhã desta quarta-feira, 14, de acordo com o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus do município. No segundo dia da greve de 48 horas promovida por motoristas e cobradores dissidentes, 40% da frota de 8,8 mil veículos circula na capital fluminense.