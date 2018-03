Draghi diz que apreciação do euro ameaça recuperação

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O fortalecimento do euro é um risco à sustentabilidade da recuperação da zona do euro, disse nesta segunda-feira o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi.

Embora ele tenha reiterado sua posição de que o câmbio não é uma meta de política para o BCE, Draghi afirmou que, ainda assim, é um importante condutor da inflação na zona do euro.

"Certamente, a apreciação que ocorreu desde meados de 2012 teve um impacto sobre a estabilidade dos preços", disse Draghi ao Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu.

"No presente contexto, uma taxa de câmbio apreciada é um risco à sustentabilidade da recuperação", acrescentou.

O BCE, que cortou as taxas de juros a mínimas históricas no mês passado como parte de um pacote de medidas para estimular a enfraquecida economia da zona do euro, tem enfrentado pressão do governo francês para reduzir a taxa de câmbio do euro.

O fortalecimento da moeda europeia ameaça prejudicar as exportações dos países-membros do bloco monetário.

(Reportagem de Paul Carrel e Maria Sheahan)