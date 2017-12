Dragões da Real busca título inédito do grupo Especial

O carnavalesco Flávio Campelo é conhecido por trabalhar com temas abstratos. No ano passado, quando estava na X-9 Paulistana, ele abordou a loucura com "Insano". Em 2009, Campelo foi campeão pela Mocidade Alegre com um enredo que falava sobre emoções e coração. Além dele, a Dragões conta com uma comissão de carnaval formada por mais cinco profissionais.

Neste ano, o enredo da escola conta a história de um dragão, símbolo da agremiação, que ganha vida e convida um garoto para participar de uma viagem lúdica, que passa por uma floresta encantada, onde ele descobre que tudo é possível. Com 3,4 mil componentes, 25 alas e cinco alegorias, a Dragões vai levar para a avenida fadas, duendes, bruxos, cavalos alados e outros seres encantados.

O enredo fala também de folclore, de mitologia e do futuro. No último setor, a agremiação vai representar o sonho de ser campeã do carnaval paulistano. Simone Sampaio é a rainha de bateria da escola e estará à frente dos 250 ritmistas liderados pelo mestre Tornado.

O único título da escola foi conquistado em 2011 no Grupo de Acesso. Em 2012, a escola estreou no Grupo Especial e conquistou o 7º lugar, posição mais alta para uma novata em uma estreia. Nos anos seguintes, manteve-se no grupo de elite e ficou entre as cinco melhores - 4º lugar em 2013 e 5º lugar em 2014.

Confira o samba-enredo da Dragões da Real:

Chegou dragões pra te conquistar

Hoje a passarela vai incendiar

Orgulho do povo, é mais que paixão

O sonho de gritar é campeão

Para acreditar não é preciso ver

Sonhando também pude aprender

Cruzou o céu um sábio dragão...

Com ele voei na direção

Do templo da sabedoria

Um livro reluziu

E um mundo novo se abriu

Eu quero tudo que eu posso imaginar

Numa floresta, o seu encanto

Não pude acreditar

Vem mergulhar na emoção

Da minha essência ancestral

Guardada no coração

Presente em meu ideal

No futuro se torna real

Quem sou eu pra dizer

O que o amanhã vai trazer?

Escrevendo o meu destino

Construindo a minha história

Vou crescer e sonhar

"Voar, voar, voar...e superar"

Está dentro de cada um

O poder de transformar

E venha o que vier...

Acredite se puder!