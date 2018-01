Drive Blu-ray não é vantagem para compradores do PS3 Os adeptos do videogame amam o novo PlayStation 3, da Sony, por sua capacidade gráfica e poder de processamento, mas o avançado drive de DVD Blu-ray, formato de disco de alta definição que equipa o console irrita alguns porque causa elevação de preço, retarda a produção do aparelho e os força a comprar um formato pelo qual ainda não adotaram. A decisão da Sony de equipar o PS3 com um drive Blu-ray é parte dos planos da gigante da eletrônica japonesa em uma guerra de formatos que definirá o padrão da indústria dos DVDs de nova geração e lembra a feroz disputa entre os formatos Betamax e VHS, na qual o Betamax, proposto pela Sony, saiu derrotado. Dessa vez, o Blu-ray, da Sony, concorre contra um formato rival proposto pela Toshiba e conhecido como HD DVD. A Sony afirma que o Blu-ray é parte de seu plano de longo prazo para posicionar o PS3 como uma central de entretenimento doméstico, mas alguns especialistas dizem que essa estratégia pode estar fracassando. Michael Goodman, analista do Yankee Group, disse que embora os jogadores mais ávidos de videogames devam comprar o PS3, não importa a que preço, tão cedo quanto possível, os compradores que decidirem adquirir o produto mais tarde se preocuparão mais com o custo. "O Blu-ray aumenta o preço do produto em entre US$ 150 e US$ 200. Eles criaram algo que não se destina ao mercado atual. O drive não cria mercado; apenas torna o preço do produto mais alto." Análise A Cymfony, empresa que estuda tendências com base em mensagens coligidos em sites da Web, reportou que havia 46% mais referências positivas ao HD DVD do que ao Blu-ray, em uma pesquisa que envolveu quase 18 mil posts em blogs, listas de discussão e sites de resenhas de produtos pelos consumidores, entre 1 de outubro e 30 de novembro. "As menções negativas ao Blu-ray indicam falta de confiança dos consumidores quanto à Sony, bem como o desagrado dos compradores quanto à idéia de que o Blu-ray esteja sendo vendido como parte do PS3", disse Jim Nail, porta-voz da Cymfony. Há um bom precedente para o Blu-ray, entretanto: o PlayStation 2, atualmente videogame líder do mercado com mais de 106 milhões de unidades vendidas, ajudou a fomentar o formato do DVD atual. O PS2 foi lançado em 2000, cerca de três anos depois que o DVD começou a ser distribuído no mercado. "Acreditamos que o mesmo acontecerá com o PS3 e o Blu-ray", disse Parsons. Apesar disso, John Davison, diretor editorial da 1Up Network, uma rede videogames com 13 milhões de usuários únicos, disse que a maior parte dos jogadores não está interessada em ver filmes no PS3. "O PS3 viverá ou morrerá a depender dos jogos que tiver. O fato de ter um drive de DVD é um bônus, não é por isso que as pessoas compram ele", afirmou Davison.