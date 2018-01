DSi deve ser lançado fora do Japão em meados de 2009

A Nintendo deve lançar um novo modelo do console portátil líder de vendas, o DS, em mercados fora do Japão até meados de 2009, disse o presidente da empresa, Satoru Iwata. Veja também: Novo portátil da Nintendo, DSi, tem câmera e custa US$ 180 A Nintendo começará a vender o DSi, que tira fotos, toca música e é mais fino que o modelo atual, neste sábado, no Japão. A máquina será vendida por 18,9 mil ienes (192 dólares), em um movimento para reaquecer as decrescentes vendas domésticas antes da importante temporada de festas de fim de ano. "Planos específicos serão revelados por nossas subsidiárias locais, mas um lançamento para o outono (do hemisfério norte) ou para o final do ano provavelmente seria muito tarde", disse Iwata em reunião com analistas e repórteres nesta sexta-feira. A Nintendo informou inicialmente que planejava lançar o DSi no exterior em 2009. As vendas do DS no primeiro semestre fiscal, de abril a setembro, cresceram 3 por cento ante um ano antes, para 13,74 milhões de unidades no mundo, ultrapassando as vendas do PlayStation Portable, da Sony, por uma razão de 2 para 1. A Nintendo informou que embarcou 200 mil unidades do DSi para serem vendidos neste fim de semana e que planeja um lote adicional de 100 mil unidades para a semana a partir de 4 de novembro