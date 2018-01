Duas conexões são a opção mais cara Apesar de medidas paliativas como o uso de uma rede dial-up ou de transferência de dados por celular quebrarem um galho quando a internet cai, há também a opção de assinar uma banda larga reserva. A idéia é manter uma conexão principal, mais rápida, e uma segunda alternativa – o que técnicos de TI costumam chamar de "link de contingência" –, de uma outra fornecedora, caso a primeira falhe. A solução está longe de ser a mais indicada para usuários particulares. Nesses casos, o alto custo não compensa, já que os dois serviços não podem ser usados ao mesmo tempo e um deles ficará ocioso. Mas para grandes empresas, que não podem ficar sujeitas aos humores de uma única fornecedora de internet, o jeito é ter uma conexão dupla. "Há companhias que utilizam vários tipos de acesso e de diversas empresas para que as máquinas fiquem conectadas o tempo todo, mesmo que uma delas tenha problema. Algumas são via satélite, rádio ou terrestre", conta Fábio Palma, analista de TI. Há casos em que, por razões contratuais com seus clientes, a empresa precisa estar conectada o tempo todo. É o caso de serviços de hospedagem, por exemplo. SERVIÇOS PÚBLICOS Para Palma, "é extremamente necessário que essa alternativa seja empregada também em repartições públicas em que serviços essenciais dependem da transmissão de dados pela rede". Foi o caso de delegacias e outros serviços essenciais de São Paulo, que tiveram que voltar aos velhos tempos durante a pane do serviço do Speedy, da Telefônica, no início deste mês. Como os dados de boletins de ocorrência precisam ser inseridos em um sistema online, tudo teve de ser feito na mão, com caneta e papel, para depois ser digitalizado, assim que a conexão voltou. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, o método atrasou todos os processos, e só mesmo com a normalização da conexão foi possível terminar o serviço. "Nesses casos, o problema vai acumulando, e a solução mais básica prejudica o usuário final, que depende desses serviços", diz Palma. F.S. e M.V.B.