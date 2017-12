Duas crianças morrem em explosão em posto

Dois meninos de 8 e 9 anos morreram após a explosão de um carro em um posto de gasolina na Avenida Pastor Martin Luther King, uma das principais do bairro Colégio, no subúrbio do Rio, na noite desse sábado, 15. A principal suspeita é de que o cilindro de GNV do veículo tenha explodido durante o abastecimento. As crianças morreram no local.

A mãe dos meninos, Edinéia R. Oliveira, de 47 anos, e a irmã, Letícia R. Oliveira, de 19, ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro vizinho da Penha. Um homem que teve ferimentos leves por causa da explosão recusou atendimento médico.

O caso é investigado pela 40ª Delegacia de Polícia (Honório Gurgel) que realizou perícia no local e irá ouvir as testemunhas. Os corpos das crianças foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de madrugada.