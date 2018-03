Duas meninas são baleadas no Morro do Andaraí, no Rio Duas meninas foram baleadas neste sábado, no Morro do Andaraí, na zona norte do Rio. A Polícia Militar informou que não houve operações ou incursões na comunidade e que as garotas foram atingidas durante confronto entre traficantes rivais. As informações são da Rádio CBN.