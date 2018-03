Duas mulheres morrem atropeladas durante protesto em GO Pouco antes das 7 horas desta segunda-feira, 24, quando interditavam a pista da BR 251, próximo à cidade de Cristalina, município goiano do Entorno do Distrito Federal, duas mulheres acabaram mortas por atropelamento durante um protesto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal do DF, a rodovia está interditada nos dois sentidos por cerca de 400 manifestantes na altura do Setor Marajó.