Duas novas casas de Giancarlo Bolla Abriu as portas na terça-feira o Bar des Arts Higienópolis, instalado no Shopping Higienópolis. A filial do restaurante de Giancarlo Bolla funciona como a matriz, com bufê no almoço e pratos à la carte no jantar. O empresário está reformando o casarão vizinho ao shopping, que já abrigou os restaurantes Verdi e Cardinale (Av. Higienópolis, 618, 3662-6363), onde vai inaugurar, dentro de um mês, um misto de lanchonete, sorveteria e casa de chá, que deverá operar o dia todo.