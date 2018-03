Duas pessoas morrem atingidas por raio em PE

Duas pessoas morreram na noite de ontem no bairro de São João, em Garanhuns, Pernambuco, depois de serem atingidas por um raio, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Um homem, de 31 anos, e um adolescente, de 13 anos, estavam em uma motocicleta quando foram atingidos. Mesmo após serem socorridos, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram. Saiba como se proteger de raios Em São Paulo, a Defesa Civil do Estado informou nesta terça-feira, 26, que desde o início da Operação Verão, em 1º de dezembro de 2007, foram registradas 10 ocorrências de acidentes com raios que deixaram 13 mortos, sendo nove homens e quatro mulheres, além de seis pessoas feridas. Segundo a Defesa Civil, os números deste período superaram os do ano anterior, quando seis mortes foram registradas.