Duas pessoas morrem atropeladas em rodovia no DF Duas pessoas morreram e seis permanecem internadas vítimas de um atropelamento provocado por um motorista alcoolizado na noite de ontem em uma rodovia no Distrito Federal. Faleceu na manhã desta segunda-feira Cassia dos Santos Moreira, de 13 anos, depois de ficar internada no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). No domingo, Ivone de Souza Reis, de 32 anos, morreu na hora do acidente.